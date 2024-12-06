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Общество

У пензенцев есть шанс задать вопрос Президенту России

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Жители Пензенской области могут направить свои вопросы на прямую линию с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Мероприятие назначено на четверг, 19 декабря. Прямую линию совместят с большой пресс-конференцией.

Собирать вопросы от россиян начнут в ночь на 8 декабря. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которые приводят федеральные СМИ, впервые для этого используют искусственный интеллект. Кроме того, задействуют несколько ветеранов СВО.

Принимать обращения будут по телефону, через СМС, сайт, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также граждане могут написать на портал программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

В 2023-м прямая линия с Президентом также была совмещена с пресс-конференцией. Мероприятие прошло 14 декабря, оно длилось 4 часа 4 минуты.

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