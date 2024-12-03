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Общество

Регион продолжит закупать пожарные извещатели для группы риска

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С начала 2024 года в Пензенской области пожарные дымовые извещатели предотвратили гибель 23 человек, в том числе 15 детей, сообщили в региональном правительстве.

Датчики с 2023 года активно устанавливают в домах представителей «группы риска»: инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и одиноких граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас приборами оснащено более 14 тысяч жилищ.

Эта работа будет продолжена.

«Мы видим их эффективность, видим, что извещатели спасают жизни людей; значит, нужно продолжать их установку. Нужно это учесть при подготовке второго и третьего чтения бюджета Пензенской области, чтобы работа шла и в 2025 году по данным категориям граждан, нуждающихся в особом внимании», - отметил губернатор Олег Мельниченко на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС во вторник, 3 декабря.

С начала года в регионе было зарегистрировано 2 602 пожара. Из огня спасли 108 человек, эвакуировали 556. Самые частые причины возгораний с приходом холодов - неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация электрических приборов и печного отопления.

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