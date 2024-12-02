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Общество

В Пензе появился второй детский нефролог

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В Пензе прием юных пациентов теперь ведут два нефролога: в городской детской поликлинике приступила к обязанностям молодой врач Юлия Нестерова. Таким образом, консультацию можно получить в поликлиниках № 6 и 8.

«В коллективе с радостью встретили молодого доктора. Специальность нефролога - одна из самых дефицитных в детском лечебном учреждении. Считаю большой удачей то, что мы пополнили свою команду опытным врачом такого редкого профиля», - прокомментировал главврач ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Александр Еремин.

Юлия Нестерова с отличием окончила медицинский институт ПГУ по специальности «лечебное дело», затем поступила в ординатуру Пензенского института усовершенствования врачей и выбрала специальность «нефрология». Завершив обучение, она продолжила заниматься научной деятельностью в том же вузе.

«Юлия Михайловна из медицинской семьи: ее мама на протяжении 27 лет работает фельдшером скорой помощи в городе Белинском», - сообщили в областном минздраве.

Врач начинала с лечения взрослых пациентов и пришла к выводу, что многие нефрологические проблемы людей родом из детства.

«С появлением в семье двух малышей пришло понимание и желание переключиться на работу с детским населением, чтобы иметь возможность своевременно проводить профилактику болезней мочевыделительной системы и помогать детям расти здоровыми и счастливыми», - пояснила Юлия Нестерова.

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Источник — фото областного минздрава
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