В последний день осени пензенцев ждут туман и холод

В субботу, 30 ноября, жителей Пензенской области ждет холодный и пасмурный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.
Ночью столбики термометров опустятся до -6 градусов, а днем поднимутся до +2.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Ночью и утром возможен туман с видимостью до 500 метров.
Будет дуть западный ветер со скоростью до 11 метров в секунду.
По словам начальника отдела прогнозирования Светланы Иванковой, и в первые дни зимы погода существенно не изменится.
«Лидирующие позиции будут за антициклоном. Но из-за близости атмосферных фронтов в отдельных районах ожидается небольшой снег. Западным, юго-западным ветром продолжит закачиваться теплый для сезона воздух. В течение суток температурный режим слабо отрицательный», - сообщила она.
30 ноября в народном календаре Григорий Зимоуказатель. Предки верили: какой погода будет в этот день, суровой или мягкой, такой же окажется зима.
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