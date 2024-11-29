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Общество

В последний день осени пензенцев ждут туман и холод

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В субботу, 30 ноября, жителей Пензенской области ждет холодный и пасмурный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров опустятся до -6 градусов, а днем поднимутся до +2.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Ночью и утром возможен туман с видимостью до 500 метров.

Будет дуть западный ветер со скоростью до 11 метров в секунду.

По словам начальника отдела прогнозирования Светланы Иванковой, и в первые дни зимы погода существенно не изменится.

«Лидирующие позиции будут за антициклоном. Но из-за близости атмосферных фронтов в отдельных районах ожидается небольшой снег. Западным, юго-западным ветром продолжит закачиваться теплый для сезона воздух. В течение суток температурный режим слабо отрицательный», - сообщила она.

30 ноября в народном календаре Григорий Зимоуказатель. Предки верили: какой погода будет в этот день, суровой или мягкой, такой же окажется зима.

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