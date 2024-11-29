Безлимитный интернет снова стал доступен жителям Пензенской области

29.11.2024 | 16:05

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Цифровая экосистема МТС запустила для жителей Пензенской области возможность подключить безлимитный интернет. Новая опция «Безлимит полный» предоставляет интернет на максимальной скорости без ограничения по объему трафика, дням недели или времени суток.

Для новых абонентов МТС при первом подключении «Тарифа 24» опция с безлимитным интернетом уже включена в стоимость. Также она доступна при установке других популярных тарифов: «МТС Больше», «МТС Супер», «Тариф № 1», «Тариф № 7». При этом стоимость безлимитного интернета составит 1 рубль в месяц.

«Уже практически 90% жителей Пензенской области, по нашим данным, пользуются смартфонами и планшетами для общения, работы и учебы. Мы возвращаем безлимитный интернет, чтобы пензенцы могли оценить качественную связь от МТС и удобство цифровых сервисов.

Мы также даем специальную абонентскую плату по популярному тарифу на весь год при подключении нового номера или переходе от другого оператора», - отметил директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко.

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