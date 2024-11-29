Сетевое издание|18+|Пятница|29 ноя 2024|16:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Безлимитный интернет снова стал доступен жителям Пензенской области

Печать
Telegram

Erid: 2VfnxxbPskC

Цифровая экосистема МТС запустила для жителей Пензенской области возможность подключить безлимитный интернет. Новая опция «Безлимит полный» предоставляет интернет на максимальной скорости без ограничения по объему трафика, дням недели или времени суток.

Для новых абонентов МТС при первом подключении «Тарифа 24» опция с безлимитным интернетом уже включена в стоимость. Также она доступна при установке других популярных тарифов: «МТС Больше», «МТС Супер», «Тариф № 1», «Тариф № 7». При этом стоимость безлимитного интернета составит 1 рубль в месяц.

«Уже практически 90% жителей Пензенской области, по нашим данным, пользуются смартфонами и планшетами для общения, работы и учебы. Мы возвращаем безлимитный интернет, чтобы пензенцы могли оценить качественную связь от МТС и удобство цифровых сервисов.

Мы также даем специальную абонентскую плату по популярному тарифу на весь год при подключении нового номера или переходе от другого оператора», - отметил директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко.

Реклама. Заказчик - ПАО «Мобильные ТелеСистемы».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте