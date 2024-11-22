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Общество

В Сурское водохранилище выпустили 162 000 мальков толстолобика

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В рамках оздоровления экосистемы Сурского водохранилища - главного источника пресной воды в Пензе - Горводоканал выпустил в его воды 162 000 мальков толстолобика.

В Сурское водохранилище выпустили 162 000 мальков толстолобика

«К лету, когда они подрастут, их кормовой базой станут фитопланктон, одноклеточные и многоклеточные водоросли. Именно их чрезмерное развитие в жаркий период становится причиной ухудшения органолептических свойств воды.

Соответственно, молодь толстолобика обеспечит необходимый баланс обитателей Сурского водохранилища», - рассказал директор по качеству «РКС-Пенза» Александр Флягин.

В пензенских широтах толстолобик не размножается самостоятельно. Его периодический выпуск - необходимая мера для поддержания экосистемы водохранилища.

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