В Сурское водохранилище выпустили 162 000 мальков толстолобика

22.11.2024 | 15:10

В рамках оздоровления экосистемы Сурского водохранилища - главного источника пресной воды в Пензе - Горводоканал выпустил в его воды 162 000 мальков толстолобика.

«К лету, когда они подрастут, их кормовой базой станут фитопланктон, одноклеточные и многоклеточные водоросли. Именно их чрезмерное развитие в жаркий период становится причиной ухудшения органолептических свойств воды.

Соответственно, молодь толстолобика обеспечит необходимый баланс обитателей Сурского водохранилища», - рассказал директор по качеству «РКС-Пенза» Александр Флягин.

В пензенских широтах толстолобик не размножается самостоятельно. Его периодический выпуск - необходимая мера для поддержания экосистемы водохранилища.