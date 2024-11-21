Губернатор поставил неуд за благоустройство скверов в Сердобске

21.11.2024 | 20:07

В четверг, 21 ноября, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко внепланово посетил Сердобск и подверг резкой критике работу по благоустройству скверов.

В этом году в городе приводят в порядок скверы «Семья», «Ясенки» и имени Островского. В конце сентября глава Сердобского района Александр Бедикин заверял, что работы завершат до 1 ноября. Но ни один из объектов до сих пор не сдан.

«Сегодня 21-е число, я не вижу благоустройства; я вижу, что здесь все разворочено, грязь. Сроки контракта сорваны», - заявил губернатор.

Александр Бедикин сообщил, что претензии подрядчику направлены, его понуждают довести дело до конца. «Мы готовим судебный иск, чтобы взыскать с подрядной организации штраф, пени и неустойку. Работы будут завершены к 1 декабря, это реальные сроки», - добавила глава администрации Сердобска Марина Ермакова.

«Если объекты и к этому времени не будут закончены, я вас накажу. На благоустройство общественных пространств выделяются средства, я всегда иду навстречу руководству муниципальных образований, но я требую грамотной организации работы. Пока оценка - неудовлетворительно», - прокомментировал Олег Мельниченко.

На сквера «Ясенки» выделялось более 35 млн рублей. Его техническая готовность составляет 85%. Выполнены основные земельные работы (укладка бордюра и части плитки, формирование покрытий под спортивные и игровые элементы), обустроены пешеходная зона и освещение.

На сквер на улице Островского направили почти 12 млн. Там тоже выполнены основные земляные работы, установлена детская площадка.

На сквер «Семья» предусмотрели 15,7 млн. «Осталось обустроить входную группу, установить урны, скамейки и малые архитектурные формы», - сообщили в областном правительстве.