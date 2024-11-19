Родителям и супругам раненых бойцов хотят давать дополнительный отпуск

19.11.2024 | 14:11

Родители и супруги бойцов, раненых или получивших контузию в ходе спецоперации, смогут брать неоплачиваемый отпуск для ухода за ними продолжительностью до 35 дней в году.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму во вторник, 19 ноября. Документ опубликован в электронной базе данных «Законотворчество».

В пояснительной записке говорится, что раненые или тяжелобольные бойцы нуждаются в длительном уходе - как в стационаре, так и после выписки и при реабилитации. Чаще всего обязательства принимают на себя родственники, которым в итоге приходится выбирать между заботой о близком человеке и работой. В действующих нормах Трудового кодекса РФ гарантий соответствующих прав нет.

Законопроект предлагает предоставить право родителям и супругам раненых и больных участников СВО раз в год брать дополнительный отпуск за свой счет продолжительностью до 35 календарных дней и при этом не расторгать трудовой контракт. Работодатель в этом случае не может отказать.

Также авторы инициативы указывают, что граждане, ухаживающие за членами семьи или родственниками - инвалидами I группы, имеет право на неоплачиваемый 14-дневный отпуск. Но такая гарантия устанавливается лишь коллективным договором.

Парламентарии предлагают включить в перечень лиц, имеющих право на 2-недельный неоплачиваемый отпуск, родителей и супругов добровольцев и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении во время СВО.

По мнению разработчиков законопроекта, такие изменения будут способствовать более быстрому восстановлению бойцов под присмотром близких родственников.