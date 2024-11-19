Кардиолог: Промокшие ноги грозят проблемами с сердцем

19.11.2024 | 07:48

Нельзя пренебрегать опасностью, которой грозят сердцу промокшие в холодное время года ноги. Об этом «Известиям» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

По ее словам, мокрые ноги не влияют на здоровье сердца напрямую, однако открывают путь к снижению иммунитета. Как следствие, повышается риск заражения вирусами и бактериями. Результатом может стать инфекционный эндокардит, вирусный миокардит или воспалительная кардиомиопатия.

«Кроме того, мокрые ноги и повреждения кожи в виде трещин создают благоприятные условия для проникновения грибковой инфекции, которая чревата развитием воспаления миокарда. А спазм сосудов, вызванный переохлаждением, может привести к ухудшению хронической артериальной или венозной недостаточности ног, вызвав отечный синдром», - предупредила врач.

Кардиолог рекомендовала следить за тем, чтобы ноги были сухими. Если же они промокнут, следует как можно скорее переодеться в сухое и согреться.

«Помните, что заболевание легче предупредить, чем лечить его. И забота о здоровье во многом складывается из таких, казалось бы, мелочей, с которыми мы все сталкиваемся», - подвела итог Анастасия Фомичева.