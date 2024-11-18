Пензенские полицейские отправились на Северный Кавказ

18.11.2024 | 14:10

Пензенские полицейские отправились в очередную командировку на Северный Кавказ. Они проведут там полгода.

Некоторые из сотрудников выехали впервые. Их провожали родственники, друзья и близкие.

«Очень волнительно, переживаем. Хочу, чтобы у них была легкая служба, чтобы они защищали нашу Родину. В полиции он с 2014 года, из армии пришел, очень хотел в органах служить, закончил второй институт, юридический, так и служит уже 10 лет», - рассказала мать участкового Наталья Ивлиева.

По словам полицейских, поставленные перед ними задачи ясны и понятны - нужно охранять общественный порядок.

«Коллектив слаженный, прошли подготовку. Будут ждать супруга и сын, будем связь держать по телефону, видеосвязь сейчас есть», - отметил оперуполномоченный уголовного розыска Владислав Полковников.

Начальник областного УМВД России генерал-майор полиции Павел Гаврилин дал подчиненным напутствие.

«Я надеюсь, что вы с честью выполните все служебные задачи. Старшим товарищам взять на поруки тех, кто у нас выезжает впервые, знакомить с задачами, знакомить с бытом», - произнес он.