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Общество

Олег Мельниченко осмотрел обновленную школу в Шемышейке

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко осмотрел школу в Шемышейке, которая с понедельника, 18 ноября, принимает учеников после капитального ремонта.

Олег Мельниченко осмотрел обновленную школу в Шемышейке

Глава региона пообщался с детьми, пожелал им хорошо учиться и найти занятие по душе, которое в дальнейшем может стать их профессией.

Олег Мельниченко осмотрел обновленную школу в Шемышейке

Здание было построено в 1987 году. Здесь обучаются 800 школьников и работают 48 педагогов. В 2020-м в школе выполнили капремонт помещений для центра образования «Точка роста» и актового зала, в 2021-м - медицинского блока. С 2023 года стали приводить в порядок все здание и инженерные сети.

Олег Мельниченко осмотрел обновленную школу в Шемышейке

«Первоначально работы были рассчитаны на 2 года, сдать объект планировалось только в конце 2025-го. Но, поскольку это единственная школа в райцентре, мы понимали, насколько важна для учеников возможность заниматься в привычной обстановке. Поэтому сделали все возможное, чтобы учебное заведение привели в порядок намного раньше», - рассказал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Местному бюджету дополнительно выделили почти 23 млн рублей - Министерство просвещения РФ поддержало инициативу о перераспределении средств.

Олег Мельниченко осмотрел обновленную школу в Шемышейке

Отремонтировали крышу здания, модернизировали инженерные системы, провели отделку помещений, закупили мебель и учебное оборудование.

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Источник — фото областного правительства
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