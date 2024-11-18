Для пензенских родителей проведут лекцию на тему суицида

18.11.2024 | 18:40

Для родителей школьников и учителей Пензенской области проведут онлайн-лекцию по вопросам профилактики психологических проблем в подростковом возрасте. Она состоится в «Сферуме» в четверг, 21 ноября, в 15:00.

Со слушателями будет общаться главный детский психиатр региона Мария Синева. Планируется обсуждать проблему подросткового суицида - как предупредить попытки.

«В России за последнее десятилетие их частота среди подростков выросла в 3 раза. Поэтому так важно взрослым, окружающим ребенка, знать, как вести себя по отношению к нему, как удовлетворить его потребности, вовремя заметить изменения в поведении; иметь представление о том, как помочь, чтобы не допустить непоправимое», - констатировали в областном минздраве.

Подключиться к лекции можно будет с любого мобильного устройства или компьютера по ссылке.

Вопросы принимают по адресу центра общественного здоровья и медицинской профилактики gbuz_pocmp@mail.ru (в теме указать «Вопрос специалисту»).