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Общество

Возраст принесения присяги гражданина хотят снизить до 14 лет

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Новых граждан России хотят обязать приносить присягу с 14 лет. Соответствующий законопроект поступил в Госдуму в пятницу, 15 ноября.

Инициатива принадлежит группе депутатов во главе с председателем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

Они предлагают внести изменения в закон «О гражданстве Российской Федерации» для «повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации».

«Решение о приеме в гражданство Российской Федерации вступает в законную силу со дня принесения лицом присяги. Если присяга не принесена в течение 1 года со дня принятия решения, оно считается недействительным.

Имеют место случаи отказа заявителей от принесения присяги, в связи с чем законопроектом предусмотрено, что в случае если лицо отказалось от принесения присяги, решение также будет считаться недействительным», - говорится в пояснительной записке.

Сейчас те, кто приобрел гражданство, должны приносить присягу с 18 лет. Снижение возрастной планки депутаты обосновали в том числе и тем, что именно с 14 лет наступает деликтоспособность (способность нести ответственность) по ряду преступлений.

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