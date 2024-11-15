Россиянам стоит отказаться от поездок в Абхазию из-за протестов

15.11.2024 | 20:23

Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Абхазию из-за кризисной ситуации в стране. Там обострились внутриполитические противоречия - люди требуют отставки президента.

«В начале недели абхазская оппозиция перекрыла несколько мостов после задержания пятерых сторонников. Они выступают против ратификации договора между правительствами двух стран об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов в республике. Изначально вопрос планировали рассмотреть на пятничной сессии, но впоследствии ее отменили.

Сегодня протесты вспыхнули с новой силой: сотни активистов попытались прорваться в здание парламента в Сухуме, на площади раздались несколько выстрелов. Дебоширы снесли ограждение и забросали силовиков камнями, те в ответ применили дымовые шашки. По последним данным, пострадали восемь человек», - пишет «Парламентская Газета».

В пятницу, 15 ноября, на сайте Министерства иностранных дел России появился комментарий официального представителя - Марии Захаровой.

«Оппозиционные силы, к сожалению, не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта.

В складывающихся условиях МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию», - сообщила она.

По ее словам, тем, кто уже находится в стране, стоит избегать мест беспорядков, а при возможности - уехать.