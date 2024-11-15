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Общество

На дорогах Пензы остановили и наказали должников

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В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы провели акцию «Должник». Целью было найти людей, не желающих оплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения.

На дорогах Пензы остановили и наказали должников

В ходе рейда полицейские выявили 11 жителей Пензы, Лунинского и Мокшанского районов, в сумме задолжавших 1 316 987 рублей.

У водителей арестовали 6 автомобилей, также с владельцев транспорта взыскали 57 300 рублей в счет погашения штрафов.

На дорогах Пензы остановили и наказали должников

Поиск должников идет ежедневно. С начала года были приняты меры к 78 нарушителям.

На дорогах Пензы остановили и наказали должников

«Госавтоинспекция рекомендует оплачивать штрафы в установленный срок. В соответствии с КоАП он составляет 60 дней с момента вступления в силу постановления о назначении наказания», - сообщила начальник отделения Госавтоинспекции Пензенской области Юлия Кибиткина.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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