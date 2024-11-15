На дорогах Пензы остановили и наказали должников

15.11.2024 | 18:57

В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы провели акцию «Должник». Целью было найти людей, не желающих оплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения.

В ходе рейда полицейские выявили 11 жителей Пензы, Лунинского и Мокшанского районов, в сумме задолжавших 1 316 987 рублей.

У водителей арестовали 6 автомобилей, также с владельцев транспорта взыскали 57 300 рублей в счет погашения штрафов.

Поиск должников идет ежедневно. С начала года были приняты меры к 78 нарушителям.

«Госавтоинспекция рекомендует оплачивать штрафы в установленный срок. В соответствии с КоАП он составляет 60 дней с момента вступления в силу постановления о назначении наказания», - сообщила начальник отделения Госавтоинспекции Пензенской области Юлия Кибиткина.