Горводоканал восстановил дороги после ремонта сетей

15.11.2024 | 17:22

В пятницу, 15 ноября, на заседании правительства Пензенской области рассмотрели вопрос восстановления дорог после ремонта на инженерных сетях.

Главный управляющий директор «РКС-Пенза» Герасим Родин доложил, что Горводоканал, исполняя поручение губернатора, устранил просадки на дорогах, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

«Был определен список из 83 адресов, впоследствии министерством строительства и дорожного хозяйства были выделены 55 приоритетных участков со сроком завершения работ до 7 октября. Просадки на всех 83 адресах были устранены Горводоканалом в установленные протоколом сроки. Общая площадь восстановленного асфальтового покрытия составила порядка 5 000 квадратных метров. На эти цели было направлено порядка 45 миллионов рублей», - сообщил руководитель Горводоканала.

Герасим Родин также отметил, что для снижения аварийности и минимизации вскрышных работ специалисты переложили 430 метров трубопровода на Воронова, 8, и 150 метров на улице Славы. Изношенные сети заменили на долговечный полиэтилен: срок его службы - около 50 лет. Асфальтовое покрытие на улицах Воронова и Славы восстановили в полном объеме на общей площади более 4 000 квадратных метров. Общая сумма затрат составила около 15 млн рублей.

«По состоянию на 15 ноября на 5 участках магистральных дорог необходимо восстановление благоустройства. Подготовительный комплекс работ уже выполнен. До 20 ноября асфальтировка будет завершена», - добавил Герасим Родин.

Участники совещания отметили положительную динамику в восстановлении Горводоканалом благоустройства и обратили внимание на необходимость оперативно устранять последствия вскрышных работ не только на магистральных дорогах, но и на других участках.