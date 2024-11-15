Сетевое издание|18+|Пятница|15 ноя 2024|13:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Физиолог: Утреннюю гимнастику следует делать в постели

Печать
Telegram

Утреннюю зарядку лучше всего делать после пробуждения прямо в кровати. Об этом «Известиям» рассказала заведующая кафедрой современных оздоровительных технологий и адаптивной физической культуры Государственного университета просвещения Светлана Семенова.

По ее словам, такая гимнастика не должна длиться 30-45 минут, как тренировка с увеличением нагрузок. Задача зарядки - помочь организму проснуться и привести его в тонус.

«Дело в том, что человек не способен полностью проснуться по сигналу. В промежутке от одного до трех часов его координация, острота зрения снижены, дыхательная функция угнетена, и резкий переход в вертикальное состояние - это стресс. Чем старше человек и ниже его функциональное состояние, тем глубже стресс», - объяснила она.

В первую очередь следует размять мышцы и активизировать кровоток. Для этого подойдут потягивания, упражнения с поворотами в сочетании с полным дыханием, легкие растирания рук и ушей.

В качестве упражнений для зрения можно помассировать веки основанием ладони круговыми движениями, зажмурить и расслабить глаза, выполнить ими несколько движений - круги, восьмерки, диагонали. Чтобы активизировать кору головного мозга, следует обвести глазами вместе с головой всю комнату, на 1-2 секунды фокусируясь взглядом на мелких предметах.

На пользу пойдут потряхивания поднятыми вверх руками и ногами и постукивание ими по постели. Это поможет активизировать крово- и лимфоток.

В заключение следует выполнить 8-12 движений, направленных на напряжение и расслабление мышц живота и конечностей.

«По желанию можно добавить в зарядку несколько упражнений в положении сидя и стоя», - завершила Светлана Семенова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме

  • Попавшим в пробку водителям советуют надувать щеки
  • Пензенцы могут зарядить телефон или наушники в троллейбусе
  • В регионе появятся новые станции для зарядки электромобилей
  •  

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте