Физиолог: Утреннюю гимнастику следует делать в постели

15.11.2024 | 08:27

Утреннюю зарядку лучше всего делать после пробуждения прямо в кровати. Об этом «Известиям» рассказала заведующая кафедрой современных оздоровительных технологий и адаптивной физической культуры Государственного университета просвещения Светлана Семенова.

По ее словам, такая гимнастика не должна длиться 30-45 минут, как тренировка с увеличением нагрузок. Задача зарядки - помочь организму проснуться и привести его в тонус.

«Дело в том, что человек не способен полностью проснуться по сигналу. В промежутке от одного до трех часов его координация, острота зрения снижены, дыхательная функция угнетена, и резкий переход в вертикальное состояние - это стресс. Чем старше человек и ниже его функциональное состояние, тем глубже стресс», - объяснила она.

В первую очередь следует размять мышцы и активизировать кровоток. Для этого подойдут потягивания, упражнения с поворотами в сочетании с полным дыханием, легкие растирания рук и ушей.

В качестве упражнений для зрения можно помассировать веки основанием ладони круговыми движениями, зажмурить и расслабить глаза, выполнить ими несколько движений - круги, восьмерки, диагонали. Чтобы активизировать кору головного мозга, следует обвести глазами вместе с головой всю комнату, на 1-2 секунды фокусируясь взглядом на мелких предметах.

На пользу пойдут потряхивания поднятыми вверх руками и ногами и постукивание ими по постели. Это поможет активизировать крово- и лимфоток.

В заключение следует выполнить 8-12 движений, направленных на напряжение и расслабление мышц живота и конечностей.

«По желанию можно добавить в зарядку несколько упражнений в положении сидя и стоя», - завершила Светлана Семенова.