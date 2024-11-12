В Пензенской области открыли обновленный участок трассы М-5

12.11.2024 | 10:25

В Пензенской области после капитального ремонта официально запустили движение на участке федеральной трассы М-5 в границах Спасского и Нижнеломовского районов.

Церемония состоялась 11 ноября. Участие в ней по видео-конференц-связи приняли руководитель Росавтодора (Федерального дорожного агентства) Роман Новиков и губернатор Олег Мельниченко.

«Благодарю вас за личную погруженность в вопросы дорожного хозяйства», - обратился Роман Новиков к главе региона. Он добавил, что подобная модернизация объекта без поддержки губернатора была бы невозможна.

«Я несу ответственность за развитие дорожной сети на территории Пензенской области и крайне заинтересован в ее нормальном состоянии. Трасса М-5 - это часть опорной сети дорог Российской Федерации. Реконструкция и строительство всех ее элементов на территории региона для нас имеет первостепенное значение», - подчеркнул в ответном слове Олег Мельниченко.

Капитальный ремонт участка протяженностью почти 6 километров начали в 2022 году. Проезжую часть расширили до 4 полос, установили разделительное барьерное ограждение, организовали движение с помощью разворотных петель, перечислили в областном правительстве.

На объекте трудились более 110 человек и десятки единиц техники, проинформировал начальник ФКУ «Поволжуправтодор» Кирилл Вдовин.

В результате пропускная способность участка увеличилась вдвое.

Интенсивность движения здесь составляет 13,5 тысячи автомобилей в сутки. «Нижнеломовский район - зона, где размещено большое количество сельхозпредприятий», - напомнил Олег Мельниченко.