Сетевое издание|18+|Вторник|12 ноя 2024|12:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области открыли обновленный участок трассы М-5

Печать
Telegram

В Пензенской области после капитального ремонта официально запустили движение на участке федеральной трассы М-5 в границах Спасского и Нижнеломовского районов.

В Пензенской области открыли обновленный участок трассы М-5

Церемония состоялась 11 ноября. Участие в ней по видео-конференц-связи приняли руководитель Росавтодора (Федерального дорожного агентства) Роман Новиков и губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области открыли обновленный участок трассы М-5

«Благодарю вас за личную погруженность в вопросы дорожного хозяйства», - обратился Роман Новиков к главе региона. Он добавил, что подобная модернизация объекта без поддержки губернатора была бы невозможна.

В Пензенской области открыли обновленный участок трассы М-5

«Я несу ответственность за развитие дорожной сети на территории Пензенской области и крайне заинтересован в ее нормальном состоянии. Трасса М-5 - это часть опорной сети дорог Российской Федерации. Реконструкция и строительство всех ее элементов на территории региона для нас имеет первостепенное значение», - подчеркнул в ответном слове Олег Мельниченко.

В Пензенской области открыли обновленный участок трассы М-5

Капитальный ремонт участка протяженностью почти 6 километров начали в 2022 году. Проезжую часть расширили до 4 полос, установили разделительное барьерное ограждение, организовали движение с помощью разворотных петель, перечислили в областном правительстве.

В Пензенской области открыли обновленный участок трассы М-5

На объекте трудились более 110 человек и десятки единиц техники, проинформировал начальник ФКУ «Поволжуправтодор» Кирилл Вдовин.

В результате пропускная способность участка увеличилась вдвое.

Интенсивность движения здесь составляет 13,5 тысячи автомобилей в сутки. «Нижнеломовский район - зона, где размещено большое количество сельхозпредприятий», - напомнил Олег Мельниченко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного правительства
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте