В Пензенский зоопарк прибыл Джейк из Зеленогорска

11.11.2024 | 19:32

В Пензенский зоопарк на днях прибыл новый обитатель из зеленогорского - молодой амурский тигр Джейк, сообщили в учреждении в понедельник, 11 ноября. Он составит пару самке Злате.

Животное находится на карантине и привыкает к новому месту.

Тигр родился в 2023 году. Его купили за 400 тысяч рублей. Еще 109 тысяч потратили, чтобы доставить животное автотранспортом в специальной клетке.

Амурский тигр, один из самых крупных подвидов тигра, занесен в Красную книгу Российской Федерации. Зеленогорский Природный зоологический парк и Пензенский зоопарк участвуют в программе по его сохранению.

Также в столице Сурского края ожидают переезда из Московского зоопарка белой медведицы.