Сетевое издание|18+|Понедельник|11 ноя 2024|20:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензенский зоопарк прибыл Джейк из Зеленогорска

Печать
Telegram

В Пензенский зоопарк на днях прибыл новый обитатель из зеленогорского - молодой амурский тигр Джейк, сообщили в учреждении в понедельник, 11 ноября. Он составит пару самке Злате.

Животное находится на карантине и привыкает к новому месту.

Тигр родился в 2023 году. Его купили за 400 тысяч рублей. Еще 109 тысяч потратили, чтобы доставить животное автотранспортом в специальной клетке.

Амурский тигр, один из самых крупных подвидов тигра, занесен в Красную книгу Российской Федерации. Зеленогорский Природный зоологический парк и Пензенский зоопарк участвуют в программе по его сохранению.

Также в столице Сурского края ожидают переезда из Московского зоопарка белой медведицы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото зоопарка
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте