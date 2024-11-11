В Пензенский зоопарк прибыл Джейк из Зеленогорска

В Пензенский зоопарк на днях прибыл новый обитатель из зеленогорского - молодой амурский тигр Джейк, сообщили в учреждении в понедельник, 11 ноября. Он составит пару самке Злате.
Животное находится на карантине и привыкает к новому месту.
Тигр родился в 2023 году. Его купили за 400 тысяч рублей. Еще 109 тысяч потратили, чтобы доставить животное автотранспортом в специальной клетке.
Амурский тигр, один из самых крупных подвидов тигра, занесен в Красную книгу Российской Федерации. Зеленогорский Природный зоологический парк и Пензенский зоопарк участвуют в программе по его сохранению.
Также в столице Сурского края ожидают переезда из Московского зоопарка белой медведицы.
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