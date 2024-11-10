Синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима

10.11.2024 | 12:25

Гидрометцентр России подготовил вероятностный прогноз температурного режима этой зимой. Специалисты предполагают, что сильных морозов не будет.

На большей части территории страны, в том числе в Пензенской области, температура воздуха в конце осени и зимой останется в пределах климатической нормы.

Однако синоптики в предстоящие полгода ожидают значительных колебаний температуры от морозов к потеплению или наоборот. Все это, по их словам, сформирует условия для опасных метеорологических явлений.

Согласно прогнозам, в ноябре и декабре жителям Пензенской области не стоит ждать погоды холоднее климатических норм. Кроме того, метеорологическая зима (то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку 0 градусов в сторону отрицательных значений. - Прим. ред.) в Сурском крае пока не наступит.

Во второй половине ноября синоптики обещают небольшое потепление с дневной температурой воздуха +1…+3 градуса. Вторжение холодного воздуха в Пензенскую область возможно ближе к концу месяца, вероятны снегопады, однако это не означает начала метеорологической зимы.