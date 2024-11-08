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Общество

Катерам и лодкам запретили выходить на воду до весны

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В Пензенской области завершен навигационный период. Об этом сообщили в главном региональном управлении МЧС.

Государственные инспекторы по маломерным судам предупреждают судоводителей, что выход в акваторию после закрытия сезона становится опасным.

«Окончание навигации с 1 ноября обусловлено тем, что температура воды понижается, повышается ветровая нагрузка, существует угроза обледенения корпуса, что негативно сказывается на ходовых качествах», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Поэтому лодки и катера следует тщательно отремонтировать, а затем законсервировать до весны. Те, кто проигнорирует запрет, понесут административную ответственность.

Также в управлении напомнили, что с 10 ноября по 10 декабря запрещен выход людей на лед водных объектов. Чтобы снизить риск несчастных случаев, сотрудники ГИМС, районных администраций и полиции регулярно патрулируют водоемы.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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