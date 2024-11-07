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Общество

Названа степень износа сетей водоснабжения в Пензе

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В Пензе степень износа водопровода составляет 85,94%. Такие данные приводятся в документе с актуализацией схемы водоснабжения и водоотведения до 2034 года, опубликованном на сайте администрации города.

Техническое обследование сетей проводилось в 2022 году.

Система водоснабжения охватывает 98% территории областного центра. Общая протяженность труб, обслуживаемых ресурсниками, - 862 км, а бесхозяйных сетей, которые требуется передать в эксплуатацию, - 103 365 км.

«Общее количество водопроводов, требующих замены, достигает 675,59 км (78,37%). Основной проблемой при водоснабжении городского округа выступает убыточность тарифов и недостаток дотационности в условиях высоких затрат», - говорится в документе.

Там же перечисляются основные причины аварий на сетях. Чаще всего прорывы происходят из-за ослабления материала труб от времени. На втором месте - разрушение трубопроводов и колодцев от транспортных нагрузок и массивов тяжелых пород, на третьем - электрохимическая коррозия и коррозия металлических сетей от блуждающих токов.

Также в Пензе обследованы централизованные насосные станции. 11,1% из них находятся в хорошем техническом состоянии, 66,7% - в удовлетворительном, 11,1% - в неудовлетворительном и 11,1% - в аварийном.

«Основными проблемами на насосных станциях являются устаревшее насосное оборудование, протечки трубопроводов, неисправность запорно-регулирующей арматуры», - перечислено в документе.

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