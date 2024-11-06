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Общество

Домашние тапочки несут в себе угрозу для здоровья

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Обычные домашние тапочки могут быть опасными. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По ее словам, в такой обуви из плотного материала, особенно с закрытым носом, ноги могут потеть. Образуется теплая и влажная среда, благоприятная для развития грибковых инфекций - к примеру, микоза стоп, характеризующегося зудом, покраснением и шелушением кожи.

«Грибковые инфекции особенно опасны для людей с ослабленным иммунитетом, диабетиков и пожилых людей. Если у человека есть мозоли или ранки на ногах, грибковая инфекция может легко проникнуть в поврежденные ткани и привести к развитию вторичных инфекций, которые вызывают воспаление и нагноение. Лечение возникших абсцессов требует медицинского вмешательства, в том числе антибиотикотерапии», - объяснила эксперт.

Синтетические материалы, из которых изготавливают тапочки, могут иметь в составе компонентов раздражающие вещества - акрилаты, фталаты и красители. Они способны вызвать аллергические реакции у чувствительных людей.

Мария Золотарева также отметила, что домашняя обувь может стать причиной развития ортопедических проблем из-за того, что часто не обеспечивает достаточную фиксацию и поддержку стопы. А гладкая подошва повышает риск падения, особенно на кафеле или ламинате.

Эксперт посоветовала регулярно стирать тапочки при высокой температуре и периодически менять их, чтобы избежать заражения бактериями и грибами, а также отдавать предпочтение моделям с нескользящей подошвой и хорошей поддержкой стопы.

«Лучше носить обувь из натуральных материалов и надевать хлопковые носки, которые будут впитывать излишек влаги», - подытожила она.

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Источник — фото pxhere.com
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