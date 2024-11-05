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Общество

Синоптики: После 6 ноября в регион придет потепление

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6 ноября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Такой прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -2...-7 градусов, днем температура воздуха составит -4...+1, а к позднему вечеру ртутные столбики опустятся до -1...-6.

Будет дуть умеренный ветер - сначала северо-западный, затем западный. Его порывы достигнут 7-12 метров в секунду.

Начальник отдела прогнозирования Приволжского УГМС Светлана Иванкова объяснила мороз и осадки влиянием антициклона.

«Наиболее интенсивные осадки смешанного характера ожидаются в четверг при прохождении атмосферного фронта. В регион придет потепление. При этом в отдельных районах пройдет дождь с мокрым снегом», - отметила она.

В старину подмечали: если ветер подул после длительного затишья - жди снегопада; продолжительный северный ветер 6 ноября предвещает снежную метель, притом хлопья будут крупными.

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