«Пятерочка» запускает «Детский вторник» для родителей

05.11.2024 | 18:44

Торговая сеть «Пятерочка» в рамках программы лояльности запускает «Детский вторник» - эксклюзивную акцию для участников виртуального сообщества «Детский клуб».

С 1 ноября 2024 года по 31 января 2025 года в магазинах ретейлера в Пензенской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях участники клуба каждый вторник смогут получать скидку в 10% на широкий ассортимент товаров для детей.

Кроме этого, таким покупателям предоставят доступ к акциям только для участников «Детского клуба», в том числе на предложения от собственных торговых марок «Пятерочки», и полезному контенту, от лайфхаков по уходу за детьми до советов по воспитанию и обучению.

Присоединиться к сообществу можно, перейдя в самый низ главной страницы приложения торговой сети и нажав на соответствующую иконку.

«Создавая «Детский вторник», мы стремились стать надежным помощником для родителей в решении повседневных задач по уходу за детьми. «Пятерочка» предлагает не только выгодные условия на покупку товаров для малышей, но и уникальное сообщество, где можно найти проверенные советы и лайфхаки, которые действительно облегчают жизнь. Участники нашего клуба получают не просто доступ к скидкам, они получают поддержку, ориентированную на их нужды и интересы», - прокомментировала руководитель управления маркетинга Территории Юг торговой сети «Пятерочка» Эльвира Бекташева.

По данным аналитиков торговой сети, спрос на товары для малышей стабильно высок: к «Детскому клубу» присоединились уже порядка 1 миллиона участников.

Более подробную информацию об акции и список товаров-участников можно узнать на сайте.

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