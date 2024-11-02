В Засечном заработало троллейбусное депо

02.11.2024 | 15:53

С пятницы, 1 ноября, в селе Засечном Пензенского района работает троллейбусное депо, построенное на средства инфраструктурного бюджетного кредита.

«Часть троллейбусов теперь ежедневно отправляются отсюда на маршруты. Этот шаг позволил существенно снизить операционные затраты за счет сокращения холостых пробегов и оптимизации логистики», - отметили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Ранее сообщалось, что транспортно-пересадочный узел в Засечном, открытый 25 июня, включает административно-бытовой комплекс, пункт предрейсового осмотра, помещение для мойки машин, тяговую и распределительную подстанции.

Также имеются открытая площадка для троллейбусов, которая рассчитана на 45 машин, работающих на маршрутах № 7 и 105, и парковка для автовладельцев, решивших оставить на время личный транспорт и пересесть на общественный.

К объекту ведет реконструированный участок дороги, где обустроены новые тротуары и съезды, проведено освещение.