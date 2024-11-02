В Роскачестве рекомендовали не привязывать карты к соцсетям

02.11.2024 | 18:25

Привязка банковских карт к профилям в соцсетях - это риск, утверждают эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества. Высока вероятность потерять деньги.

В последнее время злоумышленникам все чаще удается получать доступ к чужим аккаунтам. Если к ним привязаны карты, то мошенники сразу начинают выводить средства со счета.

Сейчас нередко разрешается оплачивать товар частями. То есть злоумышленники могут оформить покупку, даже если на карте мало денег. Когда владелец восстановит доступ, его будет ждать «сюрприз» в виде крупного долга.

«Даже если вы уверены, что ваш аккаунт не смогут взломать, есть и другая причина, почему лучше отвязать карту от профиля в соцсети. Платные подписки, оформленные впервые, практически во всех сервисах продлеваются автоматически. И даже если вы приняли решение отказаться от подписки, но не успели этого сделать, деньги все равно спишут», - предупредили в Роскачестве.

Специалисты советуют использовать альтернативные способы оплаты: электронные кошельки, переводы из приложений банков.

Тем, кто все-таки решил привязать карту к профилю в соцсети, нужно регулярно проверять баланс, придумать сложный пароль и установить двухфакторную аутентификацию (злоумышленник, даже узнав пароль, не сможет войти в аккаунт без кода из СМС).

«А если у вас есть платные подписки, оплачивайте их с дополнительной банковской карты. Пополняйте ее небольшими суммами или кладите на счет ровно столько денег, сколько нужно для покупки», - рекомендовал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.