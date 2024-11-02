В Каменке женщине пришлось ответить за изображение Чебурашки

02.11.2024 | 15:14

Каменский городской суд наказал местную жительницу за продажу товаров с изображением популярных героев мультфильмов. Предпринимательница торговала заплатами с Винни-Пухом и Чебурашкой, не договорившись с правообладателями.

Контрафактный товар обнаружили в феврале 2023 года. АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» подали иск о взыскании компенсации за нарушение прав, оплату госпошлины и судебные издержки.

Владелица торговой точки признала требования, но просила уменьшить сумму компенсации из-за своего материального положения.

«Решением суда исковые требования истцов удовлетворены частично: в пользу АО «Киностудия «Союзмультфильм» взыскано 10 200 рублей, в пользу ООО «Союзмультфильм» - 13 175 рублей», - сообщили в Каменском городском суде.

Ранее в Пензе предпринимательнице пришлось судиться из-за персонажей мультсериала «Робокар Поли». Продажу игрушек с их изображениями заметил правообладатель.