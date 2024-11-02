Психолог: Стремление сэкономить приводит к страданиям

02.11.2024 | 08:26

Скупость может быть не менее вредной и опасной, чем расточительность, если желание сэкономить становится самоцелью.

Об этом aif.ru рассказала психолог Светлана Комарницкая.

«То есть вместо того, чтобы откладывать деньги на покупку нового автомобиля, на собственную пенсию или на обучение детей, мы начинаем экономить просто так: на «черный день», на всякий случай или ради того, чтобы обладать определенной суммой денег», - уточнила она.

По словам психолога, в такой ситуации формируется зависимость от денег, которая дает негативные последствия. Человек отказывается развлечений и покупает дешевые товары, которые либо менее полезны, либо быстро выходят из строя. В итоге качество жизни снижается.

В такой ситуации страдает не только скупец, но и его окружение. Светлана Комарницкая отметила, что отказ от любых трат, кроме необходимых, и желание ставить свои финансовые интересы выше чужих разрушают старые связи и затрудняет создание новых. В итоге может пострадать как личная жизнь, так и карьера.

«Как правило, и никакого плана будущего у такого человека нет: ему сложно представить себе условия, при которых придется расстаться со своими ресурсами, и цель, ради которой можно пожертвовать тем, что с таким трудом удалось сэкономить. Отсутствие финансовых целей делает будущее неопределенным, а это приводит только к росту тревожности и неудовлетворенности жизнью», - обрисовала перспективу психолог.

Светлана Комарницкая добавила, что при здоровой экономии превалирует желание не только максимально увеличить финансы, но и использовать их наиболее эффективно. При нездоровом накопительстве главный определяющий фактор - страх перед дефицитом.

Чтобы избавиться от стремления к излишней экономии, Светлана Комарницкая рекомендовала изменить мышление и помнить: деньги не цель, а инструмент.