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Общество

Пензенским пациентам поможет в реабилитации пневмомассажер

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В пензенскую клиническую больницу № 4 поступило новое оборудование - пневмомассажер «ПМ» для реабилитации пациентов после различных заболеваний и хирургических вмешательств.

Эффект основан на сочетании принципов дренажа тканей и свойства массажа. На теле пациента закрепляются накладки, куда нагнетается воздух. В результате создается пульсирующее давление, которое равномерно распределяется по поверхности, улучшая кровообращение и стимулируя лимфатическую систему.

«Это позволяет значительно ускорить процессы регенерации и восстановления тканей после травм и операций. Благодаря этому инновационному подходу пациенты ощущают значительное снижение болевых синдромов и повышение общего тонуса», - пояснила врач по медицинской реабилитации Екатерина Панова.

Кроме того, пневмомассажер помогает уменьшить отечность и улучшить обменные процессы. Также доказана эффективность данного метода при остеохондрозе и сахарном диабете.

Как отметили в Министерстве здравоохранения Пензенской области, стоимость оборудования - около 100 тыс. руб. Средства выделены из регионального бюджета.

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Источник — фото областного минздрава
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