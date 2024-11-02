Академик рассказал о сверхсмертности мужского населения

02.11.2024 | 08:52

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал одной из демографических проблем в России сверхсмертность мужского населения. Об этом он рассказал радио Sputnik.

Академик напомнил, что на 100 девочек рождается 107-110 мальчиков. Однако ко времени, когда приходит пора создавать семью, на 100 женщин остается 92-95 мужчин.

«Потому что мальчики более уязвимы. Девочка сидит с куклой играет, а мальчики по заборам лазят. Это тоже играет свою роль», - пояснил ситуацию Онищенко.

По его словам, разница в средней продолжительности предстоящей жизни у мужчин и женщин составляет более 10 лет.

«А раз она больше 10 лет, то это официально называется сверхсмертностью мужского населения», - пояснил академик.