Сетевое издание|18+|Пятница|1 ноя 2024|20:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+7oC
+8oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В подушках известных марок нашли пылевых клещей

Печать
Telegram

Специалисты Роскачества проверили 15 популярных марок подушек с наполнителем из пуха и пера. В некоторых нашли пылевых клещей.

Исследовали подушки от Askona, TRUD, Dargez, Kariguz, Togas, Medsleep, «Легкие сны», Micasa (собственная торговая марка HOFF), Belpol, AlViTek, Ormatek, «Долина снов», Ist'ok, «Манари» и Ikea. Их проверяли по 57 показателям качества, безопасности и соответствия заявленной маркировке.

Выяснилось, что товар марок Dargez, Kariguz, «Легкие сны», Micasa, Belpol, «Долина снов», Ist'ok и «Минари» не соответствует стандартам токсичности в водной среде.

«То есть эти подушки становятся небезопасными при длительном контакте с кожей человека, если они намокли из-за пота, слюны, влажных ладоней или любой другой влаги. Такие подушки могут приводить к аллергическим реакциям и даже отравлениям», - объяснили специалисты.

Подушки Togas, Medsleep, Micasa, Belpol, AlViTek и «Долина снов» превысили норму по содержанию/выделению ацетальдегида (некоторые - в 4 раза).

Проблемы возникли и с пылью: ее нашли у 12 производителей.

«Во всех подушках с пылью оказались также пылевые клещи. Наличие клещей в подушках Dargez, «Легкие сны», Belpol, Ormatek и «Долина снов» не соответствует требованиям ГОСТ. В остальных 7 случаях наличие пылевых клещей не является нарушением ГОСТ, но не соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества», - отметили специалисты.

В этом плане продукция брендов AlViTek, Ikea и Ist'ok признана «чистой».

Что касается заявленного состава, все подушки, кроме Ikea, оказались с подмешанными наполнителями (например, вместо гусиного пуха могли использовать утиный).

Нарушения должны будут устранить. Изготовители заявили о принятых по результатам исследования мерах.

В дальнейшем специалисты Роскачества планируют проверить подушки всех производителей, представленных на российском рынке.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото пресс-службы Роскачества
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте