В подушках известных марок нашли пылевых клещей

01.11.2024 | 18:49

Специалисты Роскачества проверили 15 популярных марок подушек с наполнителем из пуха и пера. В некоторых нашли пылевых клещей.

Исследовали подушки от Askona, TRUD, Dargez, Kariguz, Togas, Medsleep, «Легкие сны», Micasa (собственная торговая марка HOFF), Belpol, AlViTek, Ormatek, «Долина снов», Ist'ok, «Манари» и Ikea. Их проверяли по 57 показателям качества, безопасности и соответствия заявленной маркировке.

Выяснилось, что товар марок Dargez, Kariguz, «Легкие сны», Micasa, Belpol, «Долина снов», Ist'ok и «Минари» не соответствует стандартам токсичности в водной среде.

«То есть эти подушки становятся небезопасными при длительном контакте с кожей человека, если они намокли из-за пота, слюны, влажных ладоней или любой другой влаги. Такие подушки могут приводить к аллергическим реакциям и даже отравлениям», - объяснили специалисты.

Подушки Togas, Medsleep, Micasa, Belpol, AlViTek и «Долина снов» превысили норму по содержанию/выделению ацетальдегида (некоторые - в 4 раза).

Проблемы возникли и с пылью: ее нашли у 12 производителей.

«Во всех подушках с пылью оказались также пылевые клещи. Наличие клещей в подушках Dargez, «Легкие сны», Belpol, Ormatek и «Долина снов» не соответствует требованиям ГОСТ. В остальных 7 случаях наличие пылевых клещей не является нарушением ГОСТ, но не соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества», - отметили специалисты.

В этом плане продукция брендов AlViTek, Ikea и Ist'ok признана «чистой».

Что касается заявленного состава, все подушки, кроме Ikea, оказались с подмешанными наполнителями (например, вместо гусиного пуха могли использовать утиный).

Нарушения должны будут устранить. Изготовители заявили о принятых по результатам исследования мерах.

В дальнейшем специалисты Роскачества планируют проверить подушки всех производителей, представленных на российском рынке.