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Общество

В Пензе окончилась высадка деревьев и кустарников

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За 2 осенних месяца на улицах Пензы высадили 107 деревьев. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщили в городской администрации.

В Пензе окончилась высадка деревьев и кустарников

На улицах Московской, Карпинского, Лядова, Плеханова, Чехова, Максима Горького, Володарского, Суворова и на проспекте Победы появились липа, ель, туя и береза.

В Пензе окончилась высадка деревьев и кустарников

Также засеян газон площадью около 11 000 кв. м на улице Чаадаева. Там же укоренили более 8 000 кустарников.

В Пензе окончилась высадка деревьев и кустарников

В сквере имени Белинского, на улицах Лермонтова, Ленина, 8 Марта, на проспекте Победы и других участках высадили кизильник, дерен белый, сирень, чубушник венечный, спирею ниппонскую и лапчатку кустарниковую.

В Пензе окончилась высадка деревьев и кустарников

«В настоящее время мероприятия по озеленению приостановлены и возобновятся в 2025 году. С наступлением благоприятных погодных условий весной будущего года подрядчик посадит еще порядка 100 деревьев и 1 000 кустарников», - уточнили в мэрии.

В Пензе окончилась высадка деревьев и кустарников

В Пензе окончилась высадка деревьев и кустарников

В Пензе окончилась высадка деревьев и кустарников

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Источник — фото администрации г. Пензы
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