В Пензе окончилась высадка деревьев и кустарников

01.11.2024 | 20:56

За 2 осенних месяца на улицах Пензы высадили 107 деревьев. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщили в городской администрации.

На улицах Московской, Карпинского, Лядова, Плеханова, Чехова, Максима Горького, Володарского, Суворова и на проспекте Победы появились липа, ель, туя и береза.

Также засеян газон площадью около 11 000 кв. м на улице Чаадаева. Там же укоренили более 8 000 кустарников.

В сквере имени Белинского, на улицах Лермонтова, Ленина, 8 Марта, на проспекте Победы и других участках высадили кизильник, дерен белый, сирень, чубушник венечный, спирею ниппонскую и лапчатку кустарниковую.

«В настоящее время мероприятия по озеленению приостановлены и возобновятся в 2025 году. С наступлением благоприятных погодных условий весной будущего года подрядчик посадит еще порядка 100 деревьев и 1 000 кустарников», - уточнили в мэрии.