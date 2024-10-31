Сетевое издание|18+|Четверг|31 окт 2024|10:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Госдуме поддержали продление срока ремонта машин по ОСАГО

Печать
Telegram

В среду, 30 октября, Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, увеличивающий срок ремонта автомобилей по полисам ОСАГО с 30 до 45 дней.

В пояснительной записке к проекту указано, что в условиях санкционного давления дилеры, осуществляющие ремонт автомобилей, СТО и страховые компании столкнулись с проблемой отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек, обеспечивающих их своевременную поставку.

Сейчас у страховых компаний есть 30 дней на исполнение своих обязательств по восстановительному ремонту машины. Если не уложиться в срок, начисляются штрафные санкции.

«В силу того, что в текущей ситуации соблюдение указанных сроков зачастую становится невозможным, страховщики вынуждены расторгать договоры со станциями технического обслуживания», - говорится в документе.

Законопроектом предлагается рассмотреть продление максимально допустимого срока ремонта с учетом необходимости заказа и поставки запчастей до 45 рабочих дней.

В Правительстве РФ идею поддержали, но отметили, что во избежание закрепления в Законе об ОСАГО нормы, ухудшающей положение потребителя страховых услуг, следует дополнить законопроект уточнением, предусматривающим ограниченный срок его действия.

Также рекомендовано проработать механизмы, которые обеспечат документальное подтверждение невозможности проведения восстановительного ремонта на СТО в рамках 30 рабочих дней.

На пленарное заседание законопроект хотят вынести 12 ноября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте