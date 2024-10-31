В Госдуме поддержали продление срока ремонта машин по ОСАГО

31.10.2024 | 09:14

В среду, 30 октября, Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, увеличивающий срок ремонта автомобилей по полисам ОСАГО с 30 до 45 дней.

В пояснительной записке к проекту указано, что в условиях санкционного давления дилеры, осуществляющие ремонт автомобилей, СТО и страховые компании столкнулись с проблемой отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек, обеспечивающих их своевременную поставку.

Сейчас у страховых компаний есть 30 дней на исполнение своих обязательств по восстановительному ремонту машины. Если не уложиться в срок, начисляются штрафные санкции.

«В силу того, что в текущей ситуации соблюдение указанных сроков зачастую становится невозможным, страховщики вынуждены расторгать договоры со станциями технического обслуживания», - говорится в документе.

Законопроектом предлагается рассмотреть продление максимально допустимого срока ремонта с учетом необходимости заказа и поставки запчастей до 45 рабочих дней.

В Правительстве РФ идею поддержали, но отметили, что во избежание закрепления в Законе об ОСАГО нормы, ухудшающей положение потребителя страховых услуг, следует дополнить законопроект уточнением, предусматривающим ограниченный срок его действия.

Также рекомендовано проработать механизмы, которые обеспечат документальное подтверждение невозможности проведения восстановительного ремонта на СТО в рамках 30 рабочих дней.

На пленарное заседание законопроект хотят вынести 12 ноября.