«Посидеть на дорожку»: россияне верят в приметы

30.10.2024 | 08:22

Исследование, проведенное среди читателей художественной литературы, показало: 68% считают себя суеверными.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос пользователей книжного сервиса «Литрес» и рекомендательного сервиса LiveLib об отношении к славянской мифологии и фольклору.

Любимым произведением в данной категории стали мистические сказки Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», на втором месте - «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, на третьем - гоголевский «Вий». Также в топ-5 вошли героическое фэнтези «Ведьмак» Анджея Сапковского и «Волкодав» Марии Семеновой.

Выяснилось, что большинство читателей (60%) верят в домового, 32% - в лешего, 22% допускают вероятность существования русалок, а 18% - Бабы Яги. Лишь 25% заявили, что таких персонажей не существует.

68% респондентов считают себя суеверными. Из них 77% перед путешествием «присаживаются на дорожку», 71% при возвращении за забытой вещью смотрят в зеркало, 60% не свистят дома, «а то не будет достатка» (60%).

Редактор нон-фикшн-литературы группы компаний «Литрес» Елена Тарасова объяснила, почему современные люди суеверны.

«С психологической точки зрения можно объяснить это попыткой контроля. Мир вокруг непредсказуем, далеко не всегда наши усилия приносят понятные результаты, а слишком много событий не поддаются нашему влиянию. Зато понятные ритуалы дарят психологический комфорт: «посидел на дорожку» - и можно меньше волноваться о том, как пройдет поездка (и вспомнить, не оставил ли паспорт, телефон и кошелек)», - рассказала она.

Кроме того, по словам Елены Тарасовой, корни веры в приметы также лежат в семейной истории: в детстве их слышали от бабушек и дедушек и, скорее всего, не подвергали сомнению.