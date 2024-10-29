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Общество

Бойцам СВО отправили древесину для защитных сооружений

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Пензенская область продолжает отправлять гуманитарные грузы в зону специальной военной операции. Содержимое машин разное.

Так, на днях арендаторы лесных участков из Никольска выслали участникам СВО 25 кубометров кругляка деревьев различных пород.

«Древесина используется для строительства фортификационных сооружений, что является важным шагом для обеспечения безопасности», - объяснили в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Гуманитарную помощь фронту оказывают разные районы области. Так, жители Средней и Верхней Елюзани в сентябре послали в зону СВО мотоциклы «Урал» с люльками, чтобы бойцы были маневреннее, запчасти для автомобилей, лесоматериалы, сетку-рабицу.

Кузнечане регулярно отправляют машины с грузом как в зону СВО, так и в прифронтовые области. Сбор проводится по заявкам воинских частей или самих бойцов, чтобы закупалось именно то, что необходимо.

Из Пензы в октябре уехал объемный груз с продуктами, посылками от родных, канцелярскими принадлежностями для школьников из подшефного Токмака, а также бинтами, перекисью, средствами гигиены и материалами для проведения врачебных манипуляций в полевых условиях для медицинского батальона.

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Источник — фото областного минлесхоза
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