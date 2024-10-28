ЖК «8 Марта»: удобная жизнь в развитом районе

28.10.2024 | 16:45

Холдинг «Термодом» продумал все детали ЖК «8 Марта» таким образом, чтобы жителям было удобно.

Например, предусмотрели два этажа подземного паркинга. Он охраняемый, с видеонаблюдением и лифтами до жилых этажей, чтобы было удобно и безопасно.

В подземном паркинге машины надежно защищены от снега, града, сильного ветра, а значит, ржавчины, царапин и других неприятностей, возникающих при хранении автомобиля под открытым небом.

Также имеются кладовые площадью от 2 до 6 кв. м. Санки, сезонные вещи, спортивное снаряжение - все это удобно хранить в отдельном помещении. Они оснащены пожарной сигнализацией, снабжены металлическими дверями.

Кроме того, на цокольном этаже четвертого корпуса появится центр добрососедства площадью более 200 кв. м. Здесь жители найдут собеседников по интересам и хороших знакомых, поиграют в настолки с близкими или соседями, устроят веселый детский праздник или мастер-класс.

Наконец, в ЖК «8 Марта» спроектированы два этажа коммерческих помещений. На первом разместятся магазины и кафе - самые важные и самые нужные. Площадь - от 115 до 180 кв. м. На втором - офисы различных компаний. Площадь от 10 до 45 кв. м.

Больше о проекте расскажут менеджеры офисов продаж холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик - ООО СЗ «Термодом», проектные декларации на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.