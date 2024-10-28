В Кузнецке сделали удобным вход в детскую больницу

28.10.2024 | 11:57

В Кузнецкой детской центральной районной больнице капитально отремонтировали входную группу, сделав ее удобной для пациентов.

Возведены новые крыльца с навесом, обустроены современный пандус и колясочная, перечислили в областном минздраве.

Процесс оказания медицинской помощи во время ремонта не останавливался.

«Мы понимаем, насколько важно сделать пребывание в нашей больнице максимально удобным для каждого пациента. Мы уделили особое внимание созданию комфортных и безопасных условий для наших маломобильных пациентов. Мы продолжим работать над улучшением инфраструктуры и качества обслуживания, чтобы наша помощь была доступна каждому, кто в ней нуждается», - подчеркнула главный врач больницы Галина Дерябина.

На капитальный ремонт входной группы потратили 1,4 млн рублей. Деньги выделили из областного бюджета.