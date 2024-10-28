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Общество

В Кузнецке сделали удобным вход в детскую больницу

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В Кузнецкой детской центральной районной больнице капитально отремонтировали входную группу, сделав ее удобной для пациентов.

В Кузнецке сделали удобным вход в детскую больницу

Возведены новые крыльца с навесом, обустроены современный пандус и колясочная, перечислили в областном минздраве.

Процесс оказания медицинской помощи во время ремонта не останавливался.

«Мы понимаем, насколько важно сделать пребывание в нашей больнице максимально удобным для каждого пациента. Мы уделили особое внимание созданию комфортных и безопасных условий для наших маломобильных пациентов. Мы продолжим работать над улучшением инфраструктуры и качества обслуживания, чтобы наша помощь была доступна каждому, кто в ней нуждается», - подчеркнула главный врач больницы Галина Дерябина.

В Кузнецке сделали удобным вход в детскую больницу

На капитальный ремонт входной группы потратили 1,4 млн рублей. Деньги выделили из областного бюджета.

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Источник — фото областного минздрава
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