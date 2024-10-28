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Общество

В Госдуме предложили платить пособие за своевременные роды

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Депутат Государственной думы, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев предложил выплачивать «дополнительные пособия за «ранние», а по факту - своевременные роды».

Речь идет о рождении женщиной первого ребенка в возрасте до 25 лет.

«Считаю хорошей и правильной инициативой выплачивать женщинам до 25 лет по 100 тыс. руб. за рождение первого ребенка. Такую меру ввели на днях в Самарской области. Это уже пятый регион, где вводят подобные меры. Аналогичные инициативы действуют в Карелии, Челябинской области, Красноярском и Пермском краях», - написал депутат в понедельник, 28 октября, в своем телеграм-канале.

По его мнению, этот опыт должен тиражироваться в других регионах России.

Бийсултан Хамзаев добавил, что уже обратился в правительство с предложением поддержать региональные инициативы возможным субсидированием, а также иным дополнительным поощрением.

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Источник — фото pixabay.com
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