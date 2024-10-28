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Общество

На управляющие компании хотят распространить закон о тишине

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В ноябре в Госдуме РФ планируют рассмотреть законопроект, который запрещает управляющим компаниям заниматься шумными работами рано утром или поздним вечером.

Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента. Изменения планируют внести в статью 161 Жилищного кодекса РФ.

Речь идет об уборке снега, опиловке или ликвидации деревьев, вывозе мусора, работе газонокосилкой и других действиях.

«Из-за отсутствия указанного запрета граждане часто жалуются на сильный шум от газонокосилок и другие работы с раннего утра, в том числе и в выходные дни. В результате граждане вынуждены испытывать стресс из-за недосыпа, хотя никакой необходимости осуществлять указанные работы с раннего утра нет. Чрезмерный шум или недосып из-за его регулярного воздействия может стать причиной появления физиологических и психологических болезней у граждан», - говорится в пояснительной записке.

Также там отмечается, что в некоторых регионах подобный запрет уже действует, например в Петербурге. Его предлагают распространить на всю страну.

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