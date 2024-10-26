В Пензе завершается капитальный ремонт плотины на улице Стасова

26.10.2024 | 11:59

Капитальный ремонт плотины пруда на улице Стасова вышел на завершающий этап. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказал начальник городского управления капитального строительства Вадим Астафьев.

Закончено укрепление тела гидротехнического сооружения, проложены коммуникации, заменены трубы, проведено бетонирование. Теперь предстоит укрепить и благоустроить откосы нижнего и верхнего бьефов - участков плотины, примыкающих к гидротехническому сооружению.

Верхний бьеф со стороны воды укрепляется бетонными плитами. Под них уложено песчаное основание, началось обустройство щебеночного, на которое будут укладываться плиты. Часть их них были демонтированы до начала ремонта, обследованы и признаны пригодными для повторного использования, другие изготовлены заново.

С сухой стороны плотину укрепят дерном.

«Чернозем завезен, после проведения вертикальной планировки специалистами подрядчика будет посеяна трава. На гребне плотины заасфальтируем дорожку», - поделился планами Вадим Астафьев.

Все работы должны быть закончены до декабря. До наступления холодов задвижку на донном водосбросе закроют, чтобы в весенний паводок в пруд начала набираться вода.

Вадим Астафьев также уточнил, что после начала капремонта потребовалась корректировка проектной документации. Параллельно с демонтажными работами в нее внесли изменения.

Плотина пруда у больницы № 6 построена в 1984 году, ее ни разу не ремонтировали. Длина гидротехнического сооружения - 260 метров, ширина - 16. Объем пруда составляет 432 тыс. кубометров воды.

Работы начались 22 апреля. Проект предусматривает ремонт и восстановление ковша, крепление площадки входного оголовка, водопроводящей трубы, устройство выходной части водосбросного сооружения, восстановление ледозащитного сооружения со служебным мостиком, очистку отводящего канала от ила и древесно-кустарниковой растительности, капремонт донного водовыпуска.