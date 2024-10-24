Назван осенний овощ, обладающий свойствами цветотерапии

24.10.2024 | 10:01

С 21 по 27 октября проходит неделя популяризации овощей и фруктов. К ней приурочен рассказ врача-диетолога клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина Инны Бабкиной о самом осеннем овоще - тыкве. Рекомендации специалиста размещены на сайте Министерства здравоохранения Пензенской области.

По словам диетолога, тыква является кладезем полезных для здоровья веществ, она содержит калий, железо, медь, фтор, цинк, кальций, фосфор, магний, витамины С, В1, В2, В3, В6, фолиевую и пантотеновую кислоты. В ней есть и редчайший витамин Т, который участвует в формировании тромбоцитов и ускоряет метаболические процессы.

В тыквенных семечках множество микроэлементов, а по содержанию цинка они входят в тройку лидеров среди овощей. Они богаты кукурбитином - веществом, обладающим глистогонным действием.

Из-за отсутствия крахмала, холестерина и трансжиров тыква считается идеальным диетическим продуктом: 100 граммов мякоти содержат всего 23 ккал. В ней мало сахара (до 4,5%), зато много клетчатки, которая нормализует обмен веществ и снижает аппетит.

Содержащийся в мякоти калий укрепляет стенки сосудов, поэтому тыкву рекомендуют при повышенном давлении и атеросклерозе. Благодаря мочегонному действию блюда из тыквы рекомендуются при заболеваниях почек и сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, с уменьшением светового дня тыква действует как элемент цветотерапии - ярко-оранжевый цвет вызывает положительные эмоции и повышает настроение.

Инна Бабкина отметила, что сырую тыкву не следует употреблять тем, кто страдает воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта или имеет камни в желчном пузыре и почках, поскольку тыква обладает желчегонным действием и может спровоцировать движение камней. Но в тушеном и запеченном виде ее вполне возможно включать в рацион.

«Диабетикам также не стоит увлекаться тыквой, поскольку это может вызвать повышение уровня сахара в крови. Но ограничить - это не значит исключить, просто внимательно следить за сахаром и порциями. Также стоит ограничить употребление тыквенных семечек тем, кто придерживается диеты, следует помнить об их высокой калорийности», - резюмировала диетолог.