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Общество

Гастрономический хит-парад: блюда, покорившие туристов в «Караване»

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Магазин «Караван» на улице Московской в Пензе не просто универмаг в сердце города, но и настоящий гастрономический центр для туристов.

Здесь можно попробовать блюда по уникальным рецептам от пензенских шеф-поваров. Шеф сети Владислав Гаврилюк рассказал, чем удивляли гостей и жителей Пензы этим летом и осенью и что завоевало их сердца.

«Безусловный лидер продаж - наша фирменная пицца «Четыре сыра». Секрет ее популярности прост: тесто холодного брожения, сливочный соус, а главное - щедрая сырная россыпь: пармезан, моцарелла, сыр с голубой плесенью плюс еще один твердый сорт. Не жалеть сыра с голубой плесенью - вот залог незабываемого вкуса!» - поделился Владислав.

На втором месте по популярности - элиш с курицей, классика татарской кухни.

«Тесто на сметане, начинка из нежного куриного филе и картофеля, томленых в сливочном масле. Влияние татарской кухни в Пензе очень заметно, и гостям города этот вкус по душе», - рассказал шеф.

Настоящим хитом стали и авторские торты-бенто. «Караван» одним из первых среди сетевых магазинов начал предлагать гостям это лакомство.

Гастрономический хит-парад: блюда, покорившие туристов в «Караване»

Меньше чем за 10 минут в «Караване» соберут бенто с любой начинкой и декором по желанию. Те, кто хочет легкости, могут выбрать йогуртовый бенто, кто желает вкус поярче - с черникой, вишней в шоколаде или сникерсом.

Еще одно гастрономическое открытие для многих туристов - меренговый рулет.

«Это современный десерт, который за несколько лет завоевал популярность. Воздушный, нежный, с различными начинками: сливочный крем, тропические фрукты, вишня, черника. Туристы часто сравнивают, в каком городе меренговый рулет вкуснее», - отметил Владислав.

Сотрудников «Каравана» на Московской часто спрашивают, какие туристические места нужно непременно посетить в Пензе. Параллельно со знакомством с достопримечательностями гости изучают гастрономическую карту города, ведь нередко желание вернуться основано на стремлении вновь почувствовать тот самый вкус.

Заказать лакомства можно через сервис доставки «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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