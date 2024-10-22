Пензенскому КИМу не удалось закупить вакцину от пневмококка

22.10.2024 | 20:15

Областному центру спецвидов медпомощи, в народе именуемому КИМом, не удалось закупить вакцину для профилактики пневмококковых инфекций.

Соответствующий электронный аукцион, проводившийся на портале госзакупок в течение недели, во вторник, 22 октября, был признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки от поставщиков.

Планировалось потратить 29 млн 980 тысяч 629 рублей на 19 832 дозы по 0,5 мл каждая. Раствор для внутримышечного и подкожного введения должен был поступить в регион до конца этого года.

В начале 2024-го сообщалось, что Пензенская область получит 6 638 доз вакцины от пневмококка: 6 322 - по линии регионального министерства здравоохранения и еще 316 - по линии ФМБА для Заречного.

Заказчиком партии препарата для регионов тогда выступал Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.