В Сосновоборске капитально отремонтировали здание спортшколы

21.10.2024 | 09:30

Здание детско-юношеской спортивной школы в Сосновоборске открыли после капитального ремонта, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

«Работы начались в прошлом году, сделано немало», - отметил он.

Привели в порядок фасад и кровлю здания, модернизировали систему отопления, заменили электропроводку, установили новые оконные и дверные блоки, выполнили внутреннюю отделку помещений.

В ДЮСШ занимаются около 300 детей. Здесь есть секции самбо, карате, кикбоксинга, легкой атлетики, футбола и мини-футбола, волейбола, спортивной гимнастики и пауэрлифтинга.

«Теперь занятия будут идти в комфортной обстановке. Старт новым победам дан!» - подчеркнул Олег Мельниченко.