Сетевое издание|18+|Понедельник|21 окт 2024|11:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Сосновоборске капитально отремонтировали здание спортшколы

Печать
Telegram

Здание детско-юношеской спортивной школы в Сосновоборске открыли после капитального ремонта, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

В Сосновоборске капитально отремонтировали здание спортшколы

«Работы начались в прошлом году, сделано немало», - отметил он.

В Сосновоборске капитально отремонтировали здание спортшколы

Привели в порядок фасад и кровлю здания, модернизировали систему отопления, заменили электропроводку, установили новые оконные и дверные блоки, выполнили внутреннюю отделку помещений.

В Сосновоборске капитально отремонтировали здание спортшколы

В ДЮСШ занимаются около 300 детей. Здесь есть секции самбо, карате, кикбоксинга, легкой атлетики, футбола и мини-футбола, волейбола, спортивной гимнастики и пауэрлифтинга.

В Сосновоборске капитально отремонтировали здание спортшколы

«Теперь занятия будут идти в комфортной обстановке. Старт новым победам дан!» - подчеркнул Олег Мельниченко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте