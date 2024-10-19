Сетевое издание|18+|Суббота|19 окт 2024|12:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы по-прежнему жалуются на отсутствие отопления

Печать
Telegram

В пятницу, 18 октября, на заседании штаба по пуску тепла в администрации Пензы было объявлено, что на 19:00 теплоноситель подан во все многоквартирные дома, организации дошкольного, школьного и дополнительного образования, учреждения здравоохранения, культуры и спорта.

«Потребители тепла полностью обеспечены теплоносителем, теперь важно отладить работу тепловых пунктов, а также в кратчайшие сроки ликвидировать выявленные утечки на инженерных коммуникациях», - отметил замглавы администрации Ильдар Усманов.

Во время пуска ресурса на сетях произошли прорывы. Аварийные бригады должны устранить их к началу следующей недели.

Между тем из сообщений пензенцев в мессенджерах следует, что тепло появилось не у всех.

«И где отопление? 18-е число закончилось! Жемчужный проезд, 11, в этом году греться не будет? Отрапортовались уже о подаче тепла 100%», «А на Краснова, 39, когда ожидать включения отопления?», «Отрапортовали, что учебные заведения на 100% подключены и отапливаются. Но ни в музыкальной школе № 1, ни в художественном училище отопления нет. Дети в куртках на занятиях», - пишут горожане в телеграм-канале PenzaInform.

«Отопление может отсутствовать в МКД ввиду технических проблем в домовой системе. В этих случаях горожанам необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ», - пояснили в пресс-службе мэрии.

В администрации отметили, что по вопросам горячего водоснабжения и отопления жители могут проконсультироваться по телефонам: 45-85-69 (ПАО «Т Плюс»), 23-31-42 (АО «Пензтеплоснабжение»), 69-73-03 (АО «Энергоснабжающее предприятие»). Также круглосуточно работает единая дежурно-диспетчерская служба: 05, 63-10-05.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте