В ЖК «Ньютон» спроектированы террасы на уровне девятого этажа

18.10.2024 | 15:04

Холдинг «Термодом» спроектировал в ЖК «Ньютон» на уровне 9-го этажа 2 террасы, которые станут для жителей местом встреч, общения, игр и занятий спортом.

Площадки абсолютно безопасны - они огорожены ударопрочным стеклом высотой 2,3 метра. Под ними находится нежилой технический этаж.

Для комфортного отдыха в зимнее время специалисты «Термодома» предусмотрели подогрев плитки и спроектировали ливневки, чтобы не допустить возникновения наледи и сугробов. Доступ на кровлю будет ограничен зимой до 22:00, летом - до 23:00.

На спортивной террасе создадут условия, чтобы проводить утреннюю разминку и играть в настольный теннис.

Вторая площадка представляет собой большую зону лаунджа с кинетическими лежаками, цветами и кустарниками. Здесь же разместится барная стойка со стульями. Жители смогут со всеми удобствами наслаждаться видами с высоты.

Больше о проекте расскажут менеджеры офисов продаж холдинга «Термодом» по телефону 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик - ООО «СЗ «Ньютон», проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.