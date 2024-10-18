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Общество

В Пензенской области ликвидировали более тысячи свалок

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Во время месячника по благоустройству, который стартовал в Пензенской области 30 августа и затем был продлен до 1 ноября, с территорий муниципальных образований вывезли более 13 тысяч кубометров мусора, ликвидировав более тысячи свалок.

Провели уборку на 717 кладбищах, отремонтировали 200 км подъездных путей к ним, очистили более 1 700 м ливневой канализации, доложил главе региона Олегу Мельниченко министр ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин на заседании областного правительства.

В Пензенской области ликвидировали более тысячи свалок

В месячнике уже приняли участие свыше 98 тысяч человек, привлекалось около 2 тысяч единиц техники.

По словам Михаила Панюхина, среди выявленных недостатков в работе - отсутствие систематической уборки опавшей листвы и опиловки деревьев вдоль линий электропередачи и газораспределительных сетей.

«Я проезжал по области, звонил главам районов - считаю, что месячник по благоустройству на недостаточном подъеме был организован. Не нужно дожидаться, чтобы оставшийся мусор ушел под снег, иначе мы весной в нем утонем. Чем лучше будут очищены территории сейчас, тем проще будет делать уборку весной - это всегда нужно главам муниципальных образований помнить», - высказался Олег Мельниченко.

В Пензенской области ликвидировали более тысячи свалок

Он поручил организовать объезд Пензы и оценить итоги уборки в городе, особенно на окраинах. «Очистка улично-дорожной сети нареканий не вызывает, но зеленые зоны, внутридворовые территории и частный сектор требуют более тщательной работы», - пояснили в областном правительстве.

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Источник — фото 2, 3, 4 - областного правительства
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