В Пензе полицейские проверили посетителей ночных клубов

18.10.2024 | 18:39

В Пензе полицейские и росгвардейцы проверили ночные клубы и развлекательные заведения Ленинского района. Целью стала профилактика преступлений и правонарушений.

В рейдах приняли участие более 50 сотрудников.

«Особое внимание было уделено местам, расположенным в центральной части областного центра, а именно на улицах Кирова и Московской», - рассказал замначальника ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Игорь Красунов.

Полицейские разъяснили с администраторами и охранниками, как распознать людей, принявших наркотики, и попросили сообщать, если такие появятся в заведениях.

«Во время мероприятий сотрудниками полиции было проверено 17 иностранных граждан на предмет их законного пребывания на территории Российской Федерации и Пензенской области», - отметил Игорь Красунов.