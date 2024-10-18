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Общество

В Пензе полицейские проверили посетителей ночных клубов

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В Пензе полицейские и росгвардейцы проверили ночные клубы и развлекательные заведения Ленинского района. Целью стала профилактика преступлений и правонарушений.

В Пензе полицейские проверили посетителей ночных клубов

В рейдах приняли участие более 50 сотрудников.

«Особое внимание было уделено местам, расположенным в центральной части областного центра, а именно на улицах Кирова и Московской», - рассказал замначальника ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Игорь Красунов.

В Пензе полицейские проверили посетителей ночных клубов

Полицейские разъяснили с администраторами и охранниками, как распознать людей, принявших наркотики, и попросили сообщать, если такие появятся в заведениях.

В Пензе полицейские проверили посетителей ночных клубов

В Пензе полицейские проверили посетителей ночных клубов

«Во время мероприятий сотрудниками полиции было проверено 17 иностранных граждан на предмет их законного пребывания на территории Российской Федерации и Пензенской области», - отметил Игорь Красунов.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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