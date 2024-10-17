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Общество

В Пензенской области выбрали лучшего участкового

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Определен победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый - 2024». На звание претендовало почти 50 сотрудников из всех районов.

В Пензенской области выбрали лучшего участкового

Лидером по итогам голосования стал старший участковый уполномоченный ОП № 3 УМВД России по городу Пензе Расим Абузяров. Он посвятил своей профессии 14 лет.

Полицейский работает в Заре и Нефтянике и знает многих живущих там людей в лицо. По данным областного УМВД, только в этом году участковый раскрыл более 40 преступлений.

В Пензенской области выбрали лучшего участкового

«На моем административном участке проживает 12 000 граждан. Территория большая, но участок непростой не только поэтому. В районе идет активная застройка, переезжает много новых жителей, нужно познакомиться с каждым, узнать, кто чем живет, - это залог успешной работы. Основная масса происшествий - это кражи или семейные скандалы. Тяжких нарушений стараюсь не допускать», - рассказал Расим Абузяров.

Местные жители тепло высказываются о своем участковом.

В Пензенской области выбрали лучшего участкового

«Этот человек очень хороший, у него здесь хорошая дисциплина. Он приедет ночью в случае чего, в любое время суток. У него, мне кажется, и выходных нет. За чем бы я ни обратилась, он помогает. Замечательный участковый», - отметила пензячка Нина Горюнова.

Расим Абузяров поблагодарил проголосовавших за поддержку.

В Пензенской области выбрали лучшего участкового

«Значит, правда, польза от того, что я делаю, есть. Было очень приятно, что люди оказали доверие. Появился еще больший стимул работать. Мою работу оценили по достоинству, и это здорово!» - подчеркнул участковый.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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